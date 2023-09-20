Парламент ЛНР наделил полномочиями сенатора России Ольгу Бас

Политик получила 50 голосов "за"

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Новоизбранные депутаты Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР) первого созыва на своем первом пленарном заседании наделили полномочиями сенатора от региона Ольгу Бас, которая ранее занимала эту должность. Об этом из зала заседаний парламента республики передает корреспондент ТАСС.

"50 голосов "за", решение принято единогласно, Ольга Евгеньевна, я вас поздравляю", - сказал Мирошниченко.

Бас была избрана сенатором от ЛНР с 20 декабря 2022 года, соответствующими полномочиями ее наделил парламент ЛНР.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В ЛНР голосовали за депутатов Народного совета и муниципалитетов. Партия "Единая Россия" победила на выборах в парламент ЛНР, набрав 74,63% голосов. Ранее зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Сумская сообщала, что единороссы получили 39 из 50 мест в парламенте республики. Луганское реготделение ЛДПР - пять депутатских мандатов, реготделение партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - два депутатских мандата, реготделение КПРФ - четыре депутатских мандата. 18 сентября Сумская выдала удостоверения избранным депутатам парламента региона.