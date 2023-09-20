Делегация РФ заявила об осознании НАТО, что Россия достигнет целей СВО

Член делегации Юлия Жданова отметила, что российская сторона также "развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов"

ВЕНА, 20 сентября. /ТАСС/. Страны НАТО не сомневаются в том, что поставленные руководством России цели специальной военной операции (СВО) будут достигнуты. Об этом заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

"Нам достоверно известно: ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут реализованы, а планы добиться стратегического и экономического ослабления России потерпят крах", - сказала она в ходе пленарного заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Дипломат указала, что, согласно данным Всемирного банка, по итогам 2022 года Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию по паритету покупательной способности, а к концу 2023 года прогнозируется рост ВВП РФ до уровня 2,5-2,8%.

"Текущая экономическая ситуация характеризуется как устойчивая. Мы выдержали натиск правящих элит недружественных, скажем даже больше, враждебных стран. Вместо санкционного блицкрига они получили нарастание процессов эрозии системы экономического господства Запада", - добавила Жданова.

Она отметила, что Россия также "развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов". "Всему миру стало очевидно, что использование Вооруженными силами Украины западного вооружения и якобы передовых натовских методов планирования операций не может обеспечить превосходство на поле боя", - добавила Жданова.