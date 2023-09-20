Лавров заявил, что все факты "инжиниринга" кризиса на Украине со стороны США известны

Глава МИД РФ указал, что с момента распада СССР и образования на его месте независимых государств США и их союзники грубо и неприкрыто вмешивались во внутренние дела Украины

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. США и их союзники с момента распада СССР явно вмешивались в дела Украины, факты их "инжиниринга" кризиса в этой стране известны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"С момента распада СССР и образования на его месте независимых государств США и их союзники грубо и неприкрыто вмешивались во внутренние дела Украины. Как публично и даже с гордостью в свое время признала замгоссекретаря США Виктория Нуланд в конце 2013 года, на пестование послушных Западу политиков в Киеве Вашингтон потратил $5 млрд. Все факты инжинирования украинского кризиса давно известны, однако их пытаются всячески замолчать, отменить всю историю до 2014 года", - указал глава российского дипведомства.