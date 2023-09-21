Сальдо предупредил о готовящейся в Херсоне провокации с участием западных СМИ

По словам врио губернатора Херсонской области, в город прибыли съемочные группы немецкого и испанского телевидения

ГЕНИЧЕСК, 21 сентября. /ТАСС/. Съемочные группы немецкого и испанского телевидения прибыли в находящийся под контролем Киева город Херсон, предположительно, для съемки провокационных материалов о "пытках гражданских лиц". Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Похоже на то, что киевский режим готовит информационную провокацию в Херсоне. В город приехали съемочные группы немецкого и испанского телевидения. Под плотным контролем представителей украинских вооруженных формирований они собираются снимать постановочные пропагандистские материалы о "пытках гражданских лиц" в период освобождения [силами РФ] Херсона [в марте 2022 года]", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо обратился к оставшимся в Херсоне людям с просьбой быть предельно осторожными.