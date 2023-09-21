Глава парламента ДНР считает приоритетом социальные гарантии для ополченцев

Как сообщил Артем Жога, всеми положенными социальными гарантиями планируется обеспечить и семьи погибших ополченцев

ДОНЕЦК, 21 сентября. /ТАСС/. Избранный председатель Народного совета (парламента) Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога назвал одной из главных задач на новой должности обеспечение социальных гарантий для ополченцев Донбасса и присвоение им статуса участников боевых действий.

"Основным направлением работы будет поддержка <...> участников специальной военной операции (СВО), большое внимание будет уделено <...> бойцам первой волны ополчения, которые на тот момент не имели статуса. <…> Будет уделено огромное внимание работе по предоставлению им статуса участников боевых действий, социальных гарантий", - сказал Жога ТАСС. Он добавил, что всеми положенными социальными гарантиями планируется обеспечить и семьи погибших ополченцев.

Глава республиканского парламента также заявил о необходимости социализации бойцов, которые получили ранения, начиная с 2014 года. Для них в регионе планируется организовать курсы обучения новым профессиям для возможности полноценного трудоустройства.

Жога подчеркнул, что большая работа будет направлена на улучшение социальной жизни населения региона. Он уточнил, что для максимального охвата полного спектра социальной жизни ДНР в Народном совете были созданы 17 профильных комитетов.

20 сентября Артем Жога был избран спикером парламента ДНР по итогам первого после выборов заседания.

Артем Жога является отцом Героя России Владимира Жоги (позывной Воха), который погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. После гибели сына Жога возглавил батальон "Спарта", который с 2014 года принимает участие в боях за освобождение Донбасса. Также является членом наблюдательного совета государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", который был создан по указу президента РФ Владимира Путина в начале апреля.