21 сентября, 13:58,
обновлено 21 сентября, 14:14

Захарова назвала деструктивным решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова ранее сообщила, что священников РПЦ "вызвали в миграционную службу, где им объявили, что они представляют угрозу национальной безопасности Болгарии и должны сегодня же покинуть страну"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередным деструктивным шагом решение властей Болгарии выслать настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана.

"Очередной деструктивный шаг", - заявила ТАСС дипломат, комментируя соответствующую информацию.

Как сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, в четверг священников РПЦ "вызвали в миграционную службу, где им объявили, что они представляют угрозу национальной безопасности Болгарии и должны сегодня же покинуть страну". Дипломат уточнила, что при этом священнослужителей посадили в автозак и повезли по домам, чтобы собрать вещи, потом завезут в церковь и далее - на границу с Сербией.

Посольство России в официальном комментарии, который опубликован на страницах дипмиссии в соцсетях, заявило, что "болгарские власти предприняли грубые, вопиющие действия по выдворению из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана и двух служителей храма Святого Николая Мирликийского". 

Теги:
БолгарияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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