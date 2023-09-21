Захарова назвала деструктивным решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова ранее сообщила, что священников РПЦ "вызвали в миграционную службу, где им объявили, что они представляют угрозу национальной безопасности Болгарии и должны сегодня же покинуть страну"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередным деструктивным шагом решение властей Болгарии выслать настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана.

"Очередной деструктивный шаг", - заявила ТАСС дипломат, комментируя соответствующую информацию.

Как сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, в четверг священников РПЦ "вызвали в миграционную службу, где им объявили, что они представляют угрозу национальной безопасности Болгарии и должны сегодня же покинуть страну". Дипломат уточнила, что при этом священнослужителей посадили в автозак и повезли по домам, чтобы собрать вещи, потом завезут в церковь и далее - на границу с Сербией.

Посольство России в официальном комментарии, который опубликован на страницах дипмиссии в соцсетях, заявило, что "болгарские власти предприняли грубые, вопиющие действия по выдворению из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана и двух служителей храма Святого Николая Мирликийского".