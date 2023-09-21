21 сентября, 16:12

Путин заявил, что структура кабмина будет определять наиболее востребованные компетенции

Президент России пояснил, что "очень все быстро меняется", а происходящие изменения "требуют новых компетенций"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что список наиболее востребованных компетенций будет обновляться регулярно специально создающейся правительственной структурой.

На встрече главы государства с победителями Чемпионата высоких технологий один из молодых людей поинтересовался, какие из восьми участвующих сейчас в первенстве специализаций будут наиболее востребованы. "Мы не так давно с правительством договорились, что правительство специальную структуру создаст для того, чтоб определять наиболее востребованные компетенции и специальности", - ответил Путин.

Он пояснил, что "очень все быстро меняется", а происходящие изменения "требуют новых компетенций". "Эта правительственная структура должна будет каждый раз обновлять эти предпочтения на ближайшие пять лет", - отметил президент. Он считает, что сейчас к приоритетам можно отнести и агротехнологии, и генетику, и беспилотный транспорт, и робототехнику, и использование искусственного интеллекта больших данных. "Правительство должно будет на каждые пять лет обновлять этот список приоритетов", - повторил глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация