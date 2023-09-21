Лавров провел переговоры с главой МИД Египта на полях ГА ООН

Самех Шукри поинтересовался, как главу МИД РФ "принимает" Нью-Йорк, на что российский министр отметил, что ситуация на дорогах ужасная

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

В начале встречи Лавров и Шукри пожаловались на ситуацию с транспортом в Нью-Йорке. Шукри поинтересовался, как Лаврова "принимает" Нью-Йорк, на что российский министр отметил, что ситуация на дорогах ужасная.

"Да, перекрытия дорог, пробки, коридоры", - поддержал его Шукри.

После чего встреча продолжилась в закрытом для прессы формате.

Кроме того, в четверг Лавров провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Таиланда Панпри Пхиттхануконом, который был назначен на эту должность в начале сентября.