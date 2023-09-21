Антонов считает, что США подталкивают задержанных россиян к сделкам со следствием

Посол России в Вашингтоне сравнил обвинения российских граждан со стороны американского руководства со "снежным домиком"

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Власти США подталкивают содержащихся под стражей россиян к заключению сделок со следствием, грозя в противном случае длительными сроками лишения свободы. Об этом заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов после посещения российских граждан в федеральном центре содержания под стражей в районе Бруклин.

Глава российской дипмиссии сравнил обвинения российских граждан со стороны американских властей со "снежным домиком". "По мере того как разбираются в претензиях, обвинениях, этот домик тает. И потом получается простая лужа", - указал посол. "Однако в лужу никто садиться не хочет, в первую очередь я говорю о ФБР", - отметил Антонов.

По словам российского посла, американские власти настаивают на том, чтобы граждане РФ пошли на сделку со следствием. "Обещают вплоть до того, чтобы освободить через <...> короткое время после суда. А если ты не соглашаешься, то тебе грозит 20, 30, сегодня услышал цифру 60 лет", - пояснил Антонов, признав, что в таких условиях "дело каждого россиянина - определять, как ему себя вести". "Никто не имеет права осуждать его за принятое решение", - подчеркнул Антонов, отметив, что посольство РФ будет продолжать работу и помогать российским гражданам.