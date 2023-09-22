Рогов заявил о переброске ВСУ свыше 10 тыс. военных под Работино и Вербовое

По оценке председателя движения "Мы вместе с Россией", усиление украинской группировки на запорожском направлении может означать подготовку к активным действиям

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район населенных пунктов Работино и Вербовое свыше 10 тыс. военнослужащих с других участков запорожской линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Под Работино, Вербовое ВСУ перекинули усиление с времевского направления и васильевского направления запорожского фронта. <...> На ореховское направление они перекинули свыше 10 тыс. боевиков в дополнение к имеющимся. Похоже, противник отправляет всех, кто может держать оружие", - сказал Рогов.

По его оценке, усиление украинской группировки на этом направлении может означать подготовку к активным действиям. "Если мы посмотрим на количество представленных здесь подразделений, то будет рекордное число за все время так называемого контрнаступления ВСУ: 11 бригад, десантно-штурмовые полки, силы специальных операций, 3 группы аэроразведки. Это говорит о том, что они готовятся к чему-то", - отметил он. По словам Рогова, часть этих подразделений, в том числе 46-я аэромобильная, 71-я егерская, 82-я десантно-штурмовая бригады ВСУ, "не полнокровные бригады, а уже потрепанные".

В четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска завершают переброску своих подразделений в районе Работина. По его мнению, ожидается обострение ситуации, однако противнику не стоит рассчитывать на успех, так как "моральный дух ВСУ очень низкий".

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.