В Госдуму внесли пакет законопроектов о добровольцах Росгвардии

Согласно документам, добровольческие части Росгвардии "ничем не будут отличаться от таких же формирований Минобороны", пояснил депутат Александр Хинштейн

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов, который позволяет Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Внесли с коллегами в Госдуму ранее анонсированный мной пакет законопроектов, позволяющих Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны", - написал Хинштейн.

Он добавил, что, согласно законопроектам, добровольческие части Росгвардии "ничем не будут отличаться от таких же формирований Минобороны". "Добровольцы не будут являться военнослужащими или сотрудниками Росгвардии. Их правовые и социальные гарантии полностью станут соответствовать добровольцам Минобороны", - подчеркнул Хинштейн.