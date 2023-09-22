Комитет Совфеда 25 сентября рассмотрит кандидатуру Зорькина на пост главы КС РФ

Также, по словам главы комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, будет рассмотрена кандидатура Михаила Лобова на должность судьи Конституционного суда России

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству на заседании 25 сентября рассмотрит вопрос о назначении Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда РФ. Об этом сообщил глава комитета Андрей Клишас.

"25 сентября 2023 года на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству планируется рассмотреть представленную президентом Российской Федерации В. В. Путиным кандидатуру Зорькина Валерия Дмитриевича - для назначения на должность председателя Конституционного суда Российской Федерации", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, будет рассмотрена кандидатура Михаила Лобова на должность судьи Конституционного суда Российской Федерации.