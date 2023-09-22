22 сентября, 18:46

Лавров и глава МИД Сербии отметили расширение стратегического партнерства стран

Они обменялись мнениями на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнули нацеленность двух стран на углубление стратегического партнерства.

"В ходе обмена мнениями по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки подчеркнута обоюдная нацеленность на дальнейшее динамичное развитие российско-сербских отношений, углубление стратегического партнерства двух стран", - говорится в сообщении российского министерства.

Кроме того, в МИД РФ отметили, что стороны подтвердили близость подходов России и Сербии к косовскому урегулированию с опорой на международное право и основополагающую резолюцию Совета Безопасности ООН 1244. "Акцентирована необходимость безотлагательного и всеобъемлющего выполнения Приштиной своих обязательств, включая учреждение наделенного широким спектром исполнительных полномочий Сообщества сербских муниципалитетов Косово", - добавили в дипведомстве. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСербия
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