В Крыму заявили, что процесс распада Украины еще не закончен

Спикер парламента региона Владимир Константинов отметил, что окончательные границы этого государства будут определены в результате политических договоренностей

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Требование президента Украины Владимира Зеленского о выводе российских войск с территории страны в границах образца 1991 года не имеют смысла и связи с действительностью, распад Украины продолжается, окончательные границы этого государства будут определены в результате политических договоренностей. Такое мнение высказал ТАСС спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

"Безусловно, в сложившейся ситуации заявления Зеленского не имеют никакой силы, смысла и связи с действительностью. На наших глазах произошёл распад Украины, но этот процесс ещё не завершен, он продолжится. В каком формате и по каким границам - вопрос политических договоренностей, которые рано или поздно произойдут", - сказал Константинов.

Он напомнил, что Азовское море в настоящее время является внутренним морем России, а также выразил убежденность в том, что "все северное побережье Черного моря станет частью Русского мира".

"Конструкторы террористического киевского режима сделали все для того, чтобы государство "Украина" навсегда исчезло, превратили эту территорию в расходный материал для западной геополитики. Новый формат общественного устройства на территории бывшей Украины еще не сформировался, но и не от Украины это зависит", - отметил спикер крымского парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН назвал одним из условий урегулирования конфликта с Россией выход российских войск с территории Украины, утверждённой в 1991 году. Еще одним условием, по его мнению, является возвращение Украине контроля над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.