Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла с официальным визитом в Монголию

В состав делегации вошли вице-спикеры палаты Алексей Гордеев и Александр Бабаков, главы комитетов по промышленности и торговле Владимир Гутенев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, по аграрным вопросам Владимир Кашин, по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев

УЛАН-БАТОР, 23 сентября. /ТАСС/. Делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в столицу Монголии Улан-Батор.

В состав делегации вошли вице-спикеры палаты Алексей Гордеев и Александр Бабаков, главы комитетов по промышленности и торговле Владимир Гутенев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, по аграрным вопросам Владимир Кашин, по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Как уточнили в пресс-службе Госдумы, в рамках визита делегации предстоит насыщенная программа. Так, в ходе официального визита 25 сентября пройдет первое заседание комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Великого государственного хурала Монголии. Положение о создании такой комиссии было подписано в Москве в июне. "Депутаты обсудят вопросы законодательного обеспечения экономического, финансового, межбанковского взаимодействия России и Монголии, а также сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и туризма", - отметили в пресс-службе.

Также запланированы встречи Володина с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром и с руководством страны.