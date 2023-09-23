Кириенко: воссоединение новых регионов с РФ является праздником для всей страны

Президент РФ ранее внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается установить новую памятную дату в стране - 30 сентября

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Воссоединение новых регионов с Российской Федерацией стало праздником для всей страны. Об этом на заседании парламента Донецкой Народной Республики (ДНР), в ходе которого был избран глава региона, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает корреспондент ТАСС.

"История Донецкой Народной Республики, история Донбасса - история всей России", - сказал он, напомнив о внесенном ранее президентом РФ Владимиром Путиным законопроекте об установлении памятной даты 30 сентября - Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.

"30 сентября, когда был подписан договор о возвращении в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, - это не только праздник для Донецкой Народной Республики и Донбасса, это праздник для всей страны", - отметил Кириенко.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается установить новую памятную дату в стране - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Документ уже принят Госдумой. Совет Федерации планирует рассмотреть закон на пленарном заседании 25 сентября.