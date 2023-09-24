Валерия Малышева переизбрали спикером ульяновского заксобрания нового созыва

Его кандидатуру поддержало большинство региональных парламентариев

УЛЬЯНОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Прежний председатель законодательного собрания Ульяновской области Валерий Малышев продолжит свою работу на посту спикера областного парламента. Такое решение принято на первом заседании заксобрания региона седьмого созыва большинством голосов, передает корреспондент ТАСС.

"Малышев Валерий Васильевич набрал большинство голосов. <...> За - 31, против - 1", - зачитал протокол председатель счетной комиссии Сергей Панчин.

Помимо Малышева, на пост председателя заксобрания рассматривалась кандидатура представителя КПРФ Виталия Кузина. За него проголосовали 4 депутата, против - 26.

На должность первого заместителя председателя заксобрания избран депутат от "Единой России" Владимир Камеко. Кроме того, было избрано пять заместителей спикера областного парламента. В их числе представитель ЛДПР Дмитрий Грачев, депутат от КПРФ Рамиль Хакимов, Вячеслав Безруков и Константин Долгов от "Единой России" и внефракционный депутат Сергей Моргачев.

Избирательная комиссия Ульяновской области 12 сентября утвердила результаты выборов Законодательного собрания Ульяновской области седьмого созыва. По итогам голосования партия "Единая Россия" получила 11 из 18 мандатов по партийным спискам, еще 16 из 18 мест кандидаты этой партии получили по одномандатным муниципальным округам. По партийным спискам по одному мандату получили "Коммунисты России" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", КПРФ - три и ЛДПР - два. Депутатские мандаты в муниципальных одномандатных округах получили также представитель ЛДПР Дмитрий Грачев и самовыдвиженец Сергей Моргачев.