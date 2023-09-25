Котюков предложил кандидатуру главы правительства Красноярского края

На должность первого заместителя губернатора и председателя правительства региона прочат Сергея Верещагина

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков предложил на утверждение в Заксобрание региона кандидатуру Сергея Верещагина в качестве первого заместителя губернатора и председателя правительства региона. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства края.

"Губернатор Михаил Котюков внес на утверждение в Заксобрание кандидатуры членов правительства края: Сергея Пономаренко - на должность первого замгубернатора и руководителя администрации губернатора Красноярского края, Сергея Верещагина - на должность первого замгубернатора и председателя правительства края", - говорится в сообщении.

С апреля 2023 года Верещагин исполнял обязанности главы регионального правительства вместо покинувшего этот пост Юрия Лапшина.

По данным правительства Красноярского края, на должность заместителя председателя правительства региона, координирующего деятельность министерства экономики и регионального развития, выдвинут Сергей Кузьмин. До этого он был заместителем руководителя федерального агентства научных организаций и заместителем министра науки и высшего образования России, а также проректором по экономической и финансовой работе Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

Губернатор края внес на согласование в региональный парламент кандидатуру Владимира Бахаря на должность заместителя председателя правительства и министра Красноярского края и Татьяны Магдибур - на должность министра экономики и регионального развития края. Ранее эту должность занимала Анна Гарнец.

Сергей Верещагин родился 23 января 1975 года в Зеленогорске Красноярского края. Окончил Красноярский государственный технический университет по специальности "Экономика и управление на предприятиях (в энергетике)". В 2008 году назначен министром внешних связей и инвестиционной политики края, в 2009 занял должность краевого министра экономики и регионального развития. В 2010-2013 годах - заместитель министра регионального развития России. С 2018 года занимал пост заместителя председателя правительства края.