Матвиенко высоко оценила работу членов избиркомов на выборах в новых регионах

Спикер Совета Федерации отметила, что голосование там проходило при очень высокой явке, а также в соответствии с российским законодательством

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила работу членов избирательных комиссий, наблюдателей и журналистов в ходе региональных выборов, прошедших на новых территориях.

"Люди там проявили настоящее мужество. Несмотря на угрозы, на обстрелы со стороны Украины, они не испугались, пришли на участки и отдали свой голос за мирное благополучное будущее вместе с Россией, подтвердив итоги референдумов. Героически работали члены избирательных комиссий, наблюдатели, журналисты, сотрудники правоохранительных органов", - сказала Матвиенко на первом пленарном заседании осенней сессии.

Спикер Совфеда также отметила, что выборы в новых регионах проходили при очень высокой явке, а также в соответствии с российским законодательством.

Кроме того, добавила Матвиенко, по итогам выборов существенно обновился состав Совета Федерации. "По нашим оценкам, 26 сенаторов переподтвердят свои полномочия, 24 новых сенатора будут делегированы в Совет Федерации от субъектов, включая новые регионы. <...> Теперь нас уже 178 сенаторов", - заключила она.