Патрушев встретился в Маскате с министром канцелярии султана Омана

По данным Oman News Agency, стороны обсудили отношения РФ и Омана, а также пути их развития

ДУБАЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в ходе своего рабочего визита в Оман встретился с министром канцелярии султана Султаном ан-Нуамани. Об этом сообщило Oman News Agency.

По его данным, стороны обсудили отношения РФ и Омана, а также пути их развития. Кроме того, Патрушев и ан-Нуамани затронули в ходе переговоров вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ранее пресс-служба аппарата Совбеза анонсировала визит Патрушева в Оман и планируемые консультации по безопасности с участием представителей министерств и ведомств двух стран.

В марте 2023 года состоялись первые со времени установления в 1985 году дипломатических отношений двух стран контакты на высшем уровне - телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Беседа прошла по инициативе оманской стороны. Как сообщала пресс-служба Кремля, лидеры провели обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия, а также обменялись мнениями по ситуации в Ближневосточном регионе. В июле 2023 года в Москве состоялись переговоры глав МИД России и Омана, во время которых руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в частности, отметил, что султан Омана приглашен с визитом в РФ.