Посол РФ: инцидент на севере Косова указал на поддержку Западом насилия над сербами

Александр Боцан-Харченко отметил, что премьер непризнанной территории Альбин Курти взял линию "на освоение сербонаселенной части Косова"

БЕЛГРАД, 25 сентября. /Корр. ТАСС Александр Дзюба/. Операция полицейских сил непризнанного Косова, в ходе которой погибли трое сербов, наглядно указала на желание премьера Курти захватить сербонаселенную часть края, а также на поддержку Западом этих планов. Об этом посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил российским журналистам по итогам переговоров с президентом республики Александаром Вучичем.

"[На встрече] также присутствовал министр иностранных дел, заместитель председателя правительства [Ивица] Дачич. Основная содержательная сторона [переговоров] касалась более глубоких оценок, - указал Боцан-Харченко. - Это не единственное, далеко не первое и, более того, - ожидаемое [обострение]. Речь идет о том, что насилие Приштины продолжается, [премьер непризнанного Косова Альбин] Курти взял линию, и сейчас этого уже совершенно очевидно, линия откровенная, на освоение сербонаселенной части Косова", - отметил посол.

"Второе, что совершенно очевидно, это поощрение Приштины Западом. Совершенно очевидно и то, что ведущийся формат [консультаций по ситуации используется] в качестве ширмы прикрытия для того, что реально происходит в Косове. Диалог или переговоры не дают решительно ничего, равно как и дипломатические контакты с представителями ведущих западных стран", - подчеркнул Боцан-Харченко.

Российский дипломат отдельно отметил, что состоявшиеся ранее переговоры на высшем уровне между Белградом и Приштиной в Брюсселе при участии главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака "были достаточно затяжными по времени и нулевые по результатам".

Ранее в понедельник ТАСС сообщал, что в Белграде стартовали переговоры сербского лидера с российским послом, которые были организованы на фоне эскалации ситуации в Косове и Метохии, в ходе которой был убит представитель правоохранительных органов непризнанного Косова и трое сербов. На переговорах также присутствовал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Обострение в Косове

Вучич в ходе обращения к нации вечером 24 сентября заявил, что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали премьер-министру самопровозглашенной республики Альбину Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова, где были убиты три гражданина Сербии. Представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов.

Ранее Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщил, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на 24 сентября один страж порядка был убит, а второй получил ранения. Позднее Вучич сообщил, что полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов и тяжело ранили еще двух. По словам президента Сербии, после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.