СФ ратифицировал соглашение об обеспечении войск ОДКБ

Согласно документу, стороны "проводят согласованную военно-техническую политику, направленную на обеспечение войск ОДКБ современными однотипными или совместимыми образцами вооружения, военной и специальной техники, а также материальными средствами"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о ратификации соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Соглашение было подписано в Душанбе 16 сентября 2021 года. Как говорится в сопроводительных документах, оно направлено на совершенствование правового регулирования вопросов организации и осуществления материально-технического и медицинского обеспечения войск ОДКБ "при совместном решении ими задач по обеспечению коллективной безопасности, а также в ходе совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки".

Согласно документу, стороны "проводят согласованную военно-техническую политику, направленную на обеспечение войск ОДКБ современными однотипными или совместимыми образцами вооружения, военной и специальной техники, а также материальными средствами". Соглашение устанавливает, что группировки войск ОДКБ обеспечиваются вооружением, техникой и материальными средствами сторонами соглашения самостоятельно за счет собственных средств, а также средств, выделяемых в рамках межгосударственных программ, и за счет помощи, которую страны ОДКБ могут оказывать друг другу. Единые подходы к организации такого обеспечения будут определяться Советом министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности ОДКБ. Соглашением предусмотрено оказание сторонами помощи друг другу при обеспечении войск с последующей компенсацией.

Отдельные статьи соглашения посвящены медицинскому обеспечению войск ОДКБ. В частности, для оказания медицинской помощи раненым и больным формирований войск и их лечения "используются медицинские подразделения и медицинские организации" оборонных ведомств сторон. В случае их отсутствия помощь будут оказывать медорганизации "независимо от ведомственной принадлежности".

Парламентарии ратифицируют соглашение с оговорками уточняющего характера. В них говорится о том, что в случае развертывания и применения группировки войск ОДКБ на территории РФ оказание медицинской помощи раненым и больным осуществляется военно-медицинскими организациями Минобороны России. Если же в регионе РФ нет военно-медицинских организаций этого ведомства, то "мероприятия по медицинскому обеспечению осуществляются штатными силами и средствами медицинской службы формирований направляющих сторон ОДКБ во взаимодействии с указанными выше военно-медицинскими организациями".