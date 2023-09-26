Кузнецова пригласила спецпредставителя ООН обсудить преступления Киева против детей

Вице-спикер Госдумы также предложила подключить Вирджинию Гамбу к работе комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила пригласить на заседание комиссии спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов Вирджинию Гамбу.

"Не имея полноценной информации о действиях киевского режима, ООН все равно формулирует выводы, которые основаны на неподтвержденных данных. Это результат ангажированного, безответственного подхода и далеко не пример международной политической деятельности <…>. Я предлагаю пригласить на заседание нашей комиссии специального представителя генерального секретаря ООН Вирджинию Гамбу для обсуждения преступлений киевского режима", - сказала Кузнецова на заседании комиссии.

Она также предложила подключить Гамбу к работе комиссии. "Пусть познакомится с теми фактами, которые уже имеются в нашем распоряжении, те, которые мы фиксируем ежедневно несколько раз на день", - подчеркнула сопредседатель комиссии.

Кузнецова отметила, что международные организации бездействуют. "ООН уверенно заявляет о причастности России к преступлениям, но в то же время генеральный секретарь организации в своем докладе "Дети вооруженных конфликтов" <…> заявил, что у него нет полномасштабной картины нарушений в отношении детей, поскольку проведение проверки зависит от множества факторов", - сказала она. По ее мнению, в основе таких заявлений есть "шаткая формулировочка", которая "зафиксирована в документе ООН и представляет собой цену тех обвинений, которые в отношении России производятся".

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. Совет Федерации на заседании 21 июня принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. Комиссия, согласно закону, создается на срок до 1 года, результаты расследования направят руководству страны.