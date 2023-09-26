В МИД РФ заявили о сборе информации о преступлениях Киева в отношении детей

Посол министерства по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что в данный момент идет сбор информации и правовая оценка

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российское дипведомство собирает информацию о преступлениях Киева в отношении несовершеннолетних. Такая работа ведется в условиях, когда международные организации используются как инструмент распространения фейков в этой сфере, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Мирошник принял участие в заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева. Он отметил, что российский МИД обеспокоен вопросами, связанными с расследованием преступных действий киевского режима.

"Мы сейчас активно занимаемся развитием, сбором информации, фиксацией, правовой оценкой, трансляцией на внешнеполитическую арену нашей позиции, потому что сегодня мы постоянно сталкиваемся с абсолютным перекручиванием позиции [России], - подчеркнул Мирошник. - Мы сталкиваемся с тем, что целый ряд международных организаций просто используется как инструмент для того, чтобы доносить абсолютно фейковую информацию".

Он отметил, что такой подход наблюдался и во время работы Генеральной Ассамблеи ООН и в целом ряде докладов, публикуемых, в частности, Госдепартаментом США. "На сегодняшний день у Министерства иностранных дел РФ есть достаточно представительств в целом ряде международных организаций, которые занимают очень активную позицию", - добавил дипломат. Он также выразил надежду на тесную координацию МИД РФ с парламентской комиссией.