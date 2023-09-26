Президент Ирана позвонил Путину

В частности, стороны обсудили полноформатное подключение Ирана к БРИКС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси полноформатное присоединение Тегерана к БРИКС.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Эбрахим Раиси поблагодарил за поддержку иранской заявки на присоединение к БРИКС. Обсуждены шаги по обеспечению плавного подключения Ирана к полноформатной деятельности этого объединения с учетом председательства в нем России в 2024 году", - говорится в сообщении.

Ситуация в Карабахе

Путин также рассказал Раиси о деятельности миротворческого контингента РФ в Карабахе. "Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха и проблематике нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Владимир Путин информировал о деятельности российского миротворческого контингента, в том числе по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям, защите прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты России и Ирана "акцентировали важность решения всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами".

Работа платформы "3+3"

Путин и Раиси поддержали активизацию работы платформы "3+3". "Высказана обоюдная заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Иран и Турция)", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам беседы.

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.