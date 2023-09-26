Постпредство РФ заявило о заинтересованности в восстановлении предприятий в Афганистане

По словам заместителя постоянного представителя России при всемирной организации Анны Евстигнеевой, Москва продолжить оказывать гуманитарную помощь афганскому народу, а также наращивать взаимодействие на социально-экономическом треке

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в развитии отношений с Афганистаном, в том числе для восстановления инфраструктуры построенных ранее в стране предприятий. Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева.

"Продолжим оказывать гуманитарную помощь афганскому народу, а также наращивать взаимодействие на социально-экономическом треке. Заинтересованы в развитии отношений с Кабулом, в том числе в целях восстановления инфраструктуры построенных российских предприятий", - сказала она.

Евстигнеева добавила, что построение долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане "невозможно без терпеливого прагматичного взаимодействия с де-факто властями по широкому кругу насущных проблем". "Альтернатив этому нет", - подчеркнула она.

Дипломат отметила, что западные страны продолжают блокировать такое взаимодействие даже в гуманитарной сфере. Они категорически отвергают "возможность какого-либо содействия развитию страны, в том числе восстановлению школ и больниц и строительству дорог", сказала Евстигнеева.