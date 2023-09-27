Дума заслушает главу Росмолодежи и обсудит обращение лекарственных средств

Депутаты также рассмотрят во втором чтении законопроект, регулирующий вопросы образования тарифов в электроэнергетике на Дальнем Востоке и в Арктике для стимулирования предпринимательской активности

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании планирует заслушать в ходе правительственного часа информацию главы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксении Разуваевой и рассмотреть проект закона, уточняющего правила обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза.

В начале заседания Разуваева представит парламентариям доклад о реализации молодежной политики, нравственном и патриотическом воспитании молодого поколения. Как сообщил ТАСС источник в Госдуме, к участию в правительственном часе приглашены представители молодежных общественных объединений, Российского движения детей и молодежи "Движение первых", общества "Знание", Молодежного парламента при Госдуме, волонтерских организаций. По видео-конференц-связи участие примут представители органов исполнительной власти субъектов РФ, отвечающих за молодежную политику.

Кроме того, депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект, который приводит закон об обращении лекарственных средств в соответствие с международными договорами и актами, регулирующими вопросы обращения лекарств в рамках Евразийского экономического союза. Изменения предлагается внести в закон "Об обращении лекарственных средств". В соответствии с текстом документа, исключается обязанность производителя лекарственных средств вносить информацию о высокотехнологических лекарственных препаратах в систему мониторинга движения лекарств для медицинского применения.

Тарифы в электроэнергетике

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, регулирующий вопросы образования тарифов в электроэнергетике на Дальнем Востоке и в Арктике с целью стимулирования предпринимательской активности. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроект разработан Минэнерго для выстраивания долгосрочных отношений энергокомпаний и потребителей, а также недопущения снижения их финансово-экономической устойчивости, стимулирования и активизации инвестклимата и предпринимательской деятельности в регионах Дальнего Востока и Арктической зоны РФ в условиях санкций.

Документ даст возможность заключать двусторонние договоры купли-продажи электроэнергии, потребляемой объектами, введенными в эксплуатацию после 1 июля 2017 года на территориях, не объединенных в ценовые и неценовые зоны оптового рынка, по свободным ценам.