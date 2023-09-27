Председателем Заксобрания Забайкалья избрали Юрия Кона

За него единогласно проголосовали 50 депутатов

ЧИТА, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края четвертого созыва на первом заседании переизбрали председателем регионального парламента Юрия Кона. За него единогласно проголосовали все 50 депутатов.

"Я в полной мере отдаю себе отчет в том, что необходимо организовать скоординированную работу всех политических партий. Я убежден, что наша общая цель - создать такой законодательный механизм, который дал бы нашему краю позитивные изменения во всех сферах", - сказал Кон после его выдвижения.

Кон был единственным депутатом, выдвинутым на эту должность.

Юрий Кон родился в 1949 году в Сахалинской области. В 1972 году окончил Иркутский политехнический институт, строительный факультет по специальности "Промышленное и гражданское строительство". С 1978 по 2018 год возглавлял строительный факультет Читинского политехнического института, ныне факультет строительства и экологии Забайкальского государственного университета.

Депутатскую деятельность начал в Читинской областной Думе, куда впервые избрался в 2000 году. В Законодательном Собрании Забайкальского края он работает с момента его создания, с 2008 года. В третьем созыве с 2018 года был заместителем председателя Заксобрания - председателем комитета по экономической политике и предпринимательству. В мае 2021 года стал председателем краевого парламента.

Состав Заксобрания Забайкалья

На 50 мест в Заксобрании Забайкалья претендовали представители семи партий. Депутатов избирали на пять лет по пропорционально-мажоритарной системе: 25 человек - по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам. В результате голосования 8-10 сентября "Единая Россия" получила 42 мандата вместо 21 прежнего. ЛДПР получила четыре мандата, КПРФ - три, "Справедливая Россия - За правду" - один (против 10, 14, и 3 человек соответственно в прошлом созыве).

Из 50 новых депутатов лишь 17 человек работали в предыдущем созыве.