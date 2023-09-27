Владислав Кузнецов вступил в должность губернатора Чукотки

Он набрал 72,34% голосов на выборах главы региона

ТАСС, 27 сентября. Владислав Кузнецов, победивший на выборах губернатора Чукотского автономного округа, официально вступил в должность.

"Вступая в должность губернатора Чукотского автономного округа, клянусь добросовестно исполнять обязанности губернатора, уважать и защищать права и свободы человека, защищать интересы Чукотского автономного округа, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав и законы Чукотского автономного округа", - произнес Кузнецов текст присяги.

Выборы губернатора Чукотского автономного округа проходили с 8 по 10 сентября. Кузнецов, выдвинутый от партии "Единая Россия", набрал 72,34% голосов.

Кузнецов руководит регионом с марта, когда президент РФ Владимир Путин назначил его на временно исполняющим обязанности губернатора. До этого он был вице-губернатором Курганской области (2019-2021 гг.) и первым заместителем председателя правительства Луганской Народной Республики.