Эксперт считает, что конфликт Украины и Польши может перейти в вооруженное противостояние

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что конфликт двух стран из-под контроля США не выходит

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Конфликт между Украиной и Польшей представляет собой ссору вассалов США, но он может выйти из-под контроля и перейти в вооруженное противостояние двух стран. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"США, конечно, надо, чтобы их вассалы - Польша и Украина - вели себя прилично, но при этом пусть иногда немножко ссорятся за то, чтобы каждый из них был более верным слугой США, - сказал собеседник агентства. - С одной стороны, Вашингтону не надо, чтобы это совсем выходило на поверхность, но с другой стороны, определенное соперничество за приближенность к США между польским и украинским руководством видится полезным".

Пока, по мнению Жарихина, конфликт двух стран из-под контроля США не выходит. "Но он может выйти в любой момент, и США это понимают, - признал эксперт. - Это может быть в виде прямого противостояния. Пока идет дипломатическое и экономическое противостояние, которое недалеко от противостояния, в том числе и военного".

Одну из причин нарастающих противоречий между Украиной и Польшей специалист усматривает в ревностном отношении Варшавы. Так, по его словам, Польша надеялась быть лидером Восточной Европы и от своего имени вести диалог с Западной Европой в рамках Евросоюза, НАТО, но сейчас из-за специальной военной операции и за счет "достаточно нахального и активного поведения украинской политической элиты на мировой арене чувствует себя ущемленной, отодвинутой". "Самый главный стимул конфликта - это ревность, - подчеркнул Жарихин. - Польша недовольна тем, что отходит на второй план, а на первый в Восточной Европе выходит Украина и ее потребности, требования, которые удовлетворяются, в том числе и финансовые. А мы прекрасно понимаем, что финансовые вливания на Украину приведут к их уменьшению в Польше".

Фактор экономики и вооружений

Еще одним аспектом польско-украинского конфликта Жарихин назвал экономические проблемы. В частности, прекращение зерновой сделки привело к тому, что украинское зерно пошло в Европу, в том числе в Польшу, разоряя при этом польских фермеров, обратил внимание он. В этом вопросе важным моментом также являются предстоящие 15 октября очередные парламентские выборы в Польше, указал эксперт.

"Так как польские фермеры являются консервативной силой, которая, собственно говоря, и поддерживает правых, ныне находящихся в Польше у власти, то из-за украинского зерна происходит размывание того электората, на который рассчитывает нынешняя правая коалиция в ходе предстоящих выборов, - пояснил политолог. - И поэтому властям надо изобразить, что они поддерживают своих фермеров, и запретить ввоз украинского зерна".

Проблемным Жарихин также назвал вопрос поставок вооружений на Украину. По его словам, Польша испытывает нехватку вооружений, из-за чего и выступила с заявлением о прекращении поставок на Украину. "Польша практически исчерпала то советское вооружение, которое у нее сохранилось со времен Варшавского договора, под обязательства со стороны США предоставить им вместо него современное, новейшее, - продолжил он. - А те поставки, которые идут, показывают, что это не совсем новое и современное оружие. В этих условиях Польша и заявила, что она больше не готова поставлять свое вооружение, которое, видимо, еще сохранилось, чувствуя, что адекватной замены не получает".

Эксперт обратил внимание, что США высказывают свое недовольство таким подходом Варшавы, но "не очень громко". "Потому что в Соединенных Штатах понимают, что им необходимо сохранить сейчас у власти в Польше правых, - указал он. - Как только пройдут выборы, они начнут покрикивать и приведут польское руководство в порядок". А сами власти Польши об интересах фермеров готовы будут забыть, прогнозирует замдиректора Института стран СНГ.