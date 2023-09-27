В Совфеде назвали грубым вмешательством в дела РФ идею Эстонии переименовать Калининград

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что это предложение является посягательством на суверенитет России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал грубым вмешательством во внутренние дела России, а также посягательством на суверенитет страны предложение парламента Эстонии о переименовании Калининграда и Кингисеппа.

"Комитет по иностранным делам парламента Эстонии предложил языковому комитету Общества эстонского языка переименовать Калининград в Кенигсберг, а Кингисепп - в Ямбург или Яаму. Такие предложения - грубое вмешательство во внутренние дела России, посягательство на суверенитет нашей страны", - написал сенатор в Telegram-канале.

Он напомнил, что Калининград - это город, который Советский Союз честно завоевал в ходе Второй мировой войны. "Это наш военный трофей. По решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом была включена в СССР, этот город был переименован в Калининград", - отметил сенатор.

Он добавил, что Кингисепп является исконно русским городом и находится в составе России с 1784 года. "По поводу Кингисеппа вообще непонятно, какое право эстонцы имеют комментировать его название, они никакого отношения к этому городу не имеют. Он находится в составе России с 1784 года. Это исконно русский город, который эстонцы не должны трогать своими грязными руками", - подчеркнул сенатор.

Ранее портал эстонского гостелерадио ERR сообщил, что власти Эстонии намерены отказаться от российского названия Калининграда и вместо этого именовать город Кенигсбергом. Указывалось, что комиссия парламента по иностранным делам направила соответствующее предложение эстонской научной организации "Общество родного языка", занимающейся исследованием эстонского языка. Инициатива поступила в языковую комиссию общества, при которой действует консультативная рабочая группа по иностранным названиям. Ожидается, что обсуждение вопроса состоится в октябре.