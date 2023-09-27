Посольство РФ заявило, что Москва будет содействовать установлению мира на Южном Кавказе

Дипмиссия выступила с посланием в связи с очередной годовщиной трагических событий 2020 года, в которые были вовлечены Армения и Азербайджан

ЕРЕВАН, 27 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Армении выступило с посланием в связи с очередной годовщиной трагических событий 2020 года, в которые были вовлечены Армения и Азербайджан. В нем отмечено, что РФ намерена и далее предпринимать усилия для установления мира в регионе Южного Кавказа. Текст послания опубликован в официальном Telegram-канале дипмиссии.

"В день памяти о начале трагических событий 2020 года вместе с армянским народом скорбим о погибших, выражаем сочувствие их семьям, желаем скорейшего восстановления здоровья всем пострадавшим. Россия намерена и далее предпринимать все необходимые усилия для оказания содействия при oпope на имеющиеся трехсторонние договоренности лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов для установления в регионе прочного и длительного мира", - говорится в тексте.

Отмечается, что в фокусе внимания российской стороны, включая деятельность Pоссийского миротворческого контингента, неизменно находятся острые гуманитарные проблемы армянского населения Нагорного Карабаха.