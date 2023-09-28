Путин по видеосвязи пообщается с новоизбранными главами 26 регионов России

Выборы разного уровня длились с 8 по 10 сентября и прошли в 85 субъектах РФ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня проведет по видеосвязи встречу с руководителями регионов, которые были избраны по итогам недавнего единого дня голосования. Это в том числе главы четырех новых субъектов РФ - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Выборы разного уровня длились три дня - с 8 по 10 сентября - и прошли в 85 субъектах РФ. В 26 из них избирали высших должностных лиц, везде с большим отрывом победили действующие главы или временно исполняющие обязанности.

В 21 субъекте РФ были прямые выборы, то есть за губернаторов напрямую голосовали граждане. В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли выборы местных парламентов, которые позднее утвердили руководителей в своих регионах - их определили из кандидатур, представленных президентом. По схожей процедуре был избран губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, однако выборы в окружное заксобрание в этом году там не проводились, в голосовании участвовали действующие депутаты.

Глава российского государства каждый год встречается с новоизбранными главами регионов. Он традиционно поздравляет их с победой на выборах и дает наставления, указывает на приоритетные направления губернаторской работы. Так, в прошлом году на аналогичном мероприятии он отмечал, что ключевая задача новых руководителей субъектов - "повышение качества жизни людей, улучшение социально-экономического положения регионов и создание прочной, надежной базы для дальнейшего движения вперед".

В целом же президент уделяет особое внимание ситуации в регионах - он не раз указывал на необходимость равномерно развивать все территории страны, чтобы никакие из них "не обезлюдели". С учетом этого Путин регулярно встречается с губернаторами в двустороннем формате, заслушивая доклады и обозначая задачи, а также поднимает региональные темы на различных совещаниях.

Прозрачные и легитимные выборы

Путин держит на особом контроле и проведение выборов. Так, в июле - за два месяца до единого дня голосования - он встречался с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Тогда руководитель ЦИК рассказала о том, как будет организовано сентябрьское голосование, в том числе в новых регионах России. Также она упоминала подготовку к президентским выборам, которые состоятся в 2024 году.

В сентябре Путин проявил и свою позицию как гражданина, проголосовав на выборах мэра Москвы. Говоря о впечатлениях от онлайн-голосования - а глава государства уже не первый год выбирает дистанционный формат, - он заметил, что избирательные процедуры в России "выстроены максимально удобно". А сами выборы президент охарактеризовал как "прямое выражение воли граждан, возможность влиять на будущее своего города, поселка, страны в целом".

В подобном ключе президент высказался и в поздравлении с 30-летием ЦИК. Он указал, что избирательная система в России "по праву считается одной из лучших в мире, потому что базируется на прозрачных и понятных гражданам избирательных процедурах", а сотрудники Центризбиркома независимы в своей работе и принимают все решения самостоятельно, публично и коллегиально, подчиняясь только законам и действуя "на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности". Как считает Путин, ЦИК делает "все, чтобы выборы проходили честно и легитимно, при строгом соблюдении закона".