Тульская облдума делегировала в СФ своего первого вице-спикера Марину Левину

Постановление вступает в силу с 30 сентября

ТАСС, 28 сентября. Депутаты Тульской областной думы седьмого созыва тайным голосованием избрали членом Совета Федерации первого заместителя председателя регионального парламента Марину Левину.

"По результатам голосования Левина Марина Викторовна наделяется полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от Тульской областной думы седьмого созыва. Постановление вступает в силу с 30 сентября", - сказал председатель облдумы Николай Воробьев.

Перед голосованием Воробьев сообщил, что внес кандидатуру Левиной на рассмотрение. По итогам тайного голосования ее кандидатура была поддержана большинством голосов депутатов.

Марина Левина родилась 7 февраля 1965 года, окончила Тульский политехнический институт, в 1987-1993 годах работала на заводе им. С. М. Кирова, в 1993-2012 годах - в органах социальной защиты населения региона, в 2012-2019 годах - заместителем председателя правительства Тульской области. Затем стала депутатом Тульской областной Думы седьмого созыва, первым заместителем председателя облдумы. Член фракции "Единая Россия".

26 июля 2023 года в возрасте 60 лет после продолжительной болезни умер член Совета Федерации Игорь Панченко, который был представителем от Тульского регионального парламента. Он был депутатом Тульской областной думы четвертого, пятого и шестого созывов, в облдуме пятого созыва был председателем. В сентябре 2019 года его наделили полномочиями сенатора от законодательного органа государственной власти Тульской области, срок полномочий истекал в сентябре 2024 года.