Делегация Госдумы посетит Китай в конце года

Первый вице-спикер палаты Иван Мельников предложил "использовать эти и другие возможности, чтобы совершенствовать уже существующие форматы и предлагать новые"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Делегация Госдумы посетит Китай ближе к концу года, сообщил первый вице-спикер палаты Иван Мельников на торжественном приеме по случаю 74-й годовщины образования Китая и установления российско-китайских дипломатических отношений.

"Ближайший период будет полон важных событий и предоставит нам много возможностей для дальнейшего укрепления отношений. В октябре президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Китай для участия в третьем форуме высокого уровня "Один пояс - один путь". Ближе к концу года Китай посетит делегация Государственной думы", - сказал он, напомнив также о предстоящем саммите БРИКС в Казани в 2024 году.

В связи с этим депутат предложил "использовать эти и другие возможности, чтобы совершенствовать уже существующие форматы и предлагать новые".

"Наша общая цель - внести еще больший вклад в развитие российско-китайского сотрудничества, подойти к следующему, юбилейному году в наших отношениях - с чётким пониманием того, что мы сделали ещё несколько шагов вперед", - резюмировал Мельников.