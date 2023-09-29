Лавров заявил о беспокойстве РФ попытками внешних игроков активизироваться в Афганистане

Глава МИД РФ добавил, что возвращение военной инфраструктуры США и НАТО в Афганистан и соседние ему страны неприемлемо для России

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Москва обеспокоена попытками внерегиональных игроков активизировать свою деятельность на афганском направлении, говорится в приветствии главы МИД России Сергея Лаврова к участникам московского формата консультаций по Афганистану. Послание зачитал на заседании спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"У нас вызывают беспокойство попытки внерегиональных игроков активизироваться на афганском направлении", - указывается в приветствии министра иностранных дел РФ.

Полноценное объединение усилий стран региона с государствами - членами блока НАТО, как отмечает Лавров, "возможно только при условии, что последние в полной мере признают всю ответственность за печальные итоги своего 20-летнего военного присутствия в Афганистане, окончившегося полным фиаско".

"Страны Запада, нанесшие афганскому народу невосполнимый урон, должны взять на себя основное бремя постконфликтного восстановления страны, - подчеркнул глава российской дипломатии. - В этой связи блокирование Вашингтоном афганских банковских авуаров контрпродуктивно и лишь усугубляет положение дел, осложняет и без того непростые условия жизни простых афганцев".

Как добавил Лавров, возвращение военной инфраструктуры США и НАТО в Афганистан и соседние ему страны неприемлемо для России. "При любых обстоятельствах считаем неприемлемым возвращение военной инфраструктуры США и НАТО на территорию Афганистана и соседних с ним государств, какими бы предлогами они ни обосновывались", - указывается в послании главы российской дипломатии. - В данном вопросе намерены проявлять особую бдительность, призываем к этому и всех партнеров по московскому формату".

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана. Его первое заседание прошло 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров и спецпредставителей 11 стран, включая афганскую сторону. Главная цель формата - содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране. Предыдущее, четвертое, заседание прошло в ноябре 2022 года в Москве без участия талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ).