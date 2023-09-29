В Казань прибыла делегация талибов для консультаций в московском формате

На встрече планируют обсудить вопросы межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Делегация талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) во главе с министром во временном правительстве Афганистана Амиром Ханом Моттаки прибыла в Казань для участия в пятом заседании московского формата консультаций. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Ожидается, что на встрече обсудят вопросы межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны. Также участники обсудят борьбу с региональными угрозами и создание инклюзивного правительства в Афганистане. По итогам ожидается принятие совместного заявления сторон.

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана. Его первое заседание прошло 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров и спецпредставителей 11 стран, включая афганскую сторону. Главная цель формата - содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране. Последнее, четвертое заседание прошло в ноябре 2022 года в Москве без участия талибов.