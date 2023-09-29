МИД РФ рассматривает запрет Латвией русского языка в СМИ как грубейшую дискриминацию

Сейм Латвии ранее одобрил новую концепцию национальной безопасности, в соответствии с которой латвийским общественным СМИ с 1 января 2026 года запрещается вещание на русском языке

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Москва рассматривает решение властей Латвии запретить русский язык в СМИ как грубейшую дискриминацию и проявление шовинистического национализма. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат напомнила, что 28 сентября Сейм Латвии одобрил новую концепцию национальной безопасности, в соответствии с которой латвийским общественным СМИ с 1 января 2026 года запрещается вещание на русском языке.

"Рассматриваем данный шаг как грубейший акт дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередное проявление агрессивного шовинистического национализма, возведенного латвийским руководством в ранг государственной политики и идеологии", - подчеркнула Захарова.