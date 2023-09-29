ЦИК планируют выделить почти 28 млрд рублей в год проведения выборов в Госдуму

Следующие выборы в нижнюю палату парламента пройдут в 2026 году

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Расходы на деятельность Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК РФ) в год выборов в Госдуму (2026-й) могут составить почти 28 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы, опубликованного на сайте Госдумы.

Последние выборы в Госдуму проходили в 2021 году, тогда финансирование Центризбиркома России составило более 22 млрд рублей. Следующие выборы в нижнюю палату парламента пройдут в 2026 году.

"Бюджетные ассигнования по направлению "Центральная избирательная комиссия Российской Федерации" в 2024 году составят 5 348,9 млн рублей, в 2025 году - 5 078,8 млн рублей, в 2026 году - 27 958,2 млн рублей", - говорится в документе.

В пояснительной записке указано, что объемы бюджетных средств по сравнению с утвержденными законом "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы" от 5 декабря 2022 года увеличены в 2024 году на 434 млн рублей, в 20250м - на 40 млн рублей, а в 2026-м по сравнению с параметрами бюджетного прогноза увеличены на 22,8 млрд рублей.

На изменение расходов повлияло увеличение бюджетных ассигнований на реализацию функций ЦИК в 2026 году на 22,7 млрд рублей. Также увеличение связано с выделением в 2024 году 413 млн рублей на модернизацию государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы", обеспечение деятельности ЦИК России в 2024 году на 271 млн рублей, в 2025 году - на 199,8 млн рублей, в 2026 году - на 201,9 млн рублей. Также рост расходов связан и с финансированием деятельности избиркомов в четырех новых регионах и с обеспечением функционирования там ГАС "Выборы".

Помимо этого, на изменение расходов повлияло "уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ЦИК России в связи с уточнением плана закупок товаров, работ и услуг в 2024 году на 238,1 млн рублей, в 2025 и 2026 годах - на 199,2 млн рублей ежегодно", - говорится в пояснительной записке.