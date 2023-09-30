Сенаторы обсудят с судьями внедрение технологий ИИ при вынесении приговоров

Сенатор Артем Шейкин отметил, что искусственный интеллект эффективен в обработке больших массивов данных и может применяться при подготовке фактуры для принятия судебных решений

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Члены Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации намерены обсудить с Верховным судом РФ вопросы применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в судебной системе, в том числе при вынесении приговоров, а также тему ответственности за использование в доказательной базе дипфейков. Об этом ТАСС сообщил зампред Совета по цифровизации, сенатор Артем Шейкин.

"По итогам заседания секции "Искусственный интеллект" Совета по цифровизации принято решение организовать совместно с Верховным судом России обсуждение вопросов правового регулирования применения технологий искусственного интеллекта в судебной системе, в том числе при принятии решений, судопроизводстве, отборе судей и так далее. А также мы планирует обсудить проблему дипфейков в области уголовного права, в частности уголовную ответственность за дипфейки, их использование в доказательной базе", - сказал сенатор. Дипфейк представляет собой реалистичную подмену фотографий, видео и аудиозаписей, которая была сгенерирована при помощи нейросетей.

Шейкин привел в пример Китай, где в судах уже используется экспертная система на базе ИИ, "подсказывающая судьям возможные решения". "ИИ подбирает похожие дела, выводит подходящие законодательные акты, дает рекомендации относительно приговора. Однако окончательное решение по делу принимает только человек. Это уже привело к ускорению процесса рассмотрения дел, ИИ помогает с расшифровкой стенограмм и обработкой цифровых доказательств", - пояснил Шейкин. Он полагает, что в судах целесообразно применять ИИ для анализа материалов, "так как машинное зрение гораздо лучше человека справляется с обработкой многостраничных документов, проверкой расчетов, поиском ошибок".

"В некоторых делах такого логического подхода может быть достаточно, например, при наложении штрафов за превышение скорости. ИИ эффективен в обработке больших массивов данных и может применяться при подготовке фактуры для принятия судебных решений. Однако следует учитывать, что многие дела нельзя рассматривать, исходя только из сухих данных - необходимо учесть сопутствующие факторы, что, на мой взгляд, может сделать только человек", - сказал Шейкин. Он добавил, что диалог с Верховным судом нужно начинать в ближайшее время, "так как вопрос многомерный, его рассмотрение может занять долгое время".

Говоря о дипфейках, парламентарий напомнил, что в правительстве России не поддержали законопроект об уголовной ответственности за дипфейки, посчитав, что создание с помощью искусственного интеллекта материалов, содержащих сведения о частной жизни лица, без цели их последующего распространения не обладает достаточной степенью общественной опасности, свойственной преступлению.

"Однако вопрос несанкционированного использования дипфейков, например, в доказательной базе, необходимо держать на контроле. На мой взгляд, принципы, на которых нужно основываться при введении уголовной ответственности за дипфейки, должны быть прозрачными и сбалансированными. С одной стороны, они должны учитывать свободу самовыражения, например, использование дипфейков в творчестве и медиа, с другой, гарантировать защиту частной жизни и пресекать использование этой технологии в преступных целях", - считает Шейкин.