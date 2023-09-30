Володин: Россия и Боливия вместе выступают за создание справедливого многополярного мира

Спикер Госдумы отметил, что РФ неизменно руководствуется принципами невмешательства во внутренние дела других государств, уважения и взаимовыгодного сотрудничества

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российская Федерация и Боливия вместе выступают за справедливое мироустройство и создание многополярного мира. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Палаты сенаторов Многонационального Государства Боливия Андронико Родригесом.

"Боливия не поддержала антироссийские санкции. Мы вместе в ООН и на других международных площадках выступаем за создание многополярного мира и справедливое мироустройство, за отсутствие гегемонии. Только независимая, суверенная страна может планировать свое будущее", - отметил Володин, слова которого приводятся на официальном сайте Госдумы.

Родригес поддержал Володина, отметив, что Боливия также выступает за многополярный мир и социальную справедливость. "Мы поддерживаем Российскую Федерацию, которая вынуждена давать отпор иностранным силам, пытающимся воздействовать на вашу страну извне", - сказал он. По его словам, главное направление сотрудничества и работы парламентариев Боливии и России - достижение устойчивого развития. "При содействии Российской Федерации Боливия достигнет новых успехов", - убежден Родригес.

Володин поблагодарил боливийских коллег за поддержку, отметив, что Россия неизменно руководствуется принципами невмешательства во внутренние дела других государств, уважения и взаимовыгодного сотрудничества. "У каждой страны, ее народа есть свои ценности. И правильно их защищать", - добавил Володин.

На встрече парламентарии также обсудили расширение взаимодействия на уровне группы дружбы, сотрудничество в области образования, энергетики, торговли и других сферах. Как отметил Володин, сегодняшняя встреча придаст импульс дальнейшему развитию отношений между парламентами России и Боливии и заложит хорошую основу для сотрудничества двух государств. "Мы со своей стороны сделаем все для развития отношений между нашими странами", - добавил он.

Встреча состоялась в рамках первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка", которая проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки. В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также проходят двусторонние встречи Володина с руководителями парламентов стран региона.