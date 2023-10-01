Слуцкий заявил, что конференция "Россия - Латинская Америка" станет ежегодной

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам, она будет одним из двигателей сотрудничества РФ и региона

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" станет ежегодной, она будет одним из двигателей сотрудничества РФ и региона. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Уверен, что наше сотрудничество со странами Центральной и Латинской Америки станет одним из локомотивов такого развития, такого созидания нового многополярного миропорядка на планете. И наша конференция, которая отныне будет ежегодной, станет одним из ключевых движителей этого локомотива", - сказал он на круглом столе в рамках конференции.

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент Владимир Путин. В рамках конференции также прошли двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.