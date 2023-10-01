Слуцкий: Латинская Америка выбрала политику развития, не опираясь на инструкции США

Председатель комитета Госдумы по международным делам отметил, что Россия будет поддерживать эти тенденции

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Страны латиноамериканского континента выбрали политику своего развития, не опираясь на инструкции из Соединенных Штатов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на круглом столе в ходе первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

"Сегодня после того, как мы провели ряд встреч, мы можем сказать, что практически каждая страна <…> действительно имеет в виду свое развитие вне связи с инструкциями Вашингтона, где традиции страны, собственное видение внутренней и внешней политики будут главными факторами развития", - рассказал Слуцкий во время круглого стола "Справедливый многополярный мир: роль парламентской дипломатии".

Он также отметил, что Россия будет поддерживать эти тенденции, в частности в экономической, политической и культурной плоскостях.

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также прошли двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.