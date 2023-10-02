Россия примет участие в выборах в СПЧ ООН на 2024-2026 годы

Они пройдут в октябре

ООН, 2 октября. /ТАСС/. Россия примет в октябре участие в выборах в Совет по правам человека (СПЧ) ООН на 2024-2026 годы. Об этом ТАСС сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.

"Россия примет участие в предстоящих выборах в СПЧ ООН", - сказал представитель постпредства.

РФ была избрана в состав СПЧ в 2020 году и работала в нем до апреля 2022 года, когда Генеральная Ассамблея ООН приостановила членство России из-за специальной военной операции на Украине.

Генассамблея ООН проведет выборы новых членов Совета по правам человека в октябре.