Лавров заявил, что РФ продолжит поддержку Южной Осетии в сфере безопасности

Как отметил глава МИД РФ, Россия признательна Южной Осетии за поддержку военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать Южной Осетии поддержку в области безопасности и обороны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры в Сочи с президентом республики Аланом Гаглоевым.

"Мы ценим нашу совместную историю, без преувеличения, братство наших народов, которое всячески будем укреплять, и будем продолжать поддержку Республики Южная Осетия в сферах безопасности, обороны, социально-экономического развития", - сказал Лавров.

По его словам, Россия признательна Южной Осетии за поддержку военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции (СВО).

"Мы признательны за поддержку наших военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, в том числе [за] ваше личное внимание к направлению гуманитарной помощи в этот регион. И исходим из того, что все задачи, которые были поставлены президентом, конечно же, будут выполнены", - сказал Лавров.