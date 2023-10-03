3 октября, 10:04,
обновлено 3 октября, 10:14

Лавров заявил, что РФ продолжит поддержку Южной Осетии в сфере безопасности

© Александр Макаров/ ТАСС

Как отметил глава МИД РФ, Россия признательна Южной Осетии за поддержку военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать Южной Осетии поддержку в области безопасности и обороны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры в Сочи с президентом республики Аланом Гаглоевым.

"Мы ценим нашу совместную историю, без преувеличения, братство наших народов, которое всячески будем укреплять, и будем продолжать поддержку Республики Южная Осетия в сферах безопасности, обороны, социально-экономического развития", - сказал Лавров.

По его словам, Россия признательна Южной Осетии за поддержку военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции (СВО). 

"Мы признательны за поддержку наших военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, в том числе [за] ваше личное внимание к направлению гуманитарной помощи в этот регион. И исходим из того, что все задачи, которые были поставлены президентом, конечно же, будут выполнены", - сказал Лавров. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЮжная ОсетияГаглоев, Алан Эдуардович
© Информационное агентство ТАСС
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