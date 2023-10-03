3 октября, 10:37

Главу Благовещенского района Башкирии выдвинули кандидатом в сенаторы от "Единой России"

Олег Голов сменит Ирека Ялалова

УФА, 3 октября. /ТАСС/. Глава Благовещенского района Башкирии Олег Голов выдвинут кандидатом в сенаторы в Совет Федерации РФ, решение принято на заседании фракции партии "Единая Россия" Госсобрания республики.

"Одним из первых вопросов повестки, рассмотренный депутатами, был посвящен выдвижению кандидатуры на должность сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного органа. Большинство однопартийцев поддержали кандидатуру Олега Голова, действующего главу Благовещенского района", - говорится в сообщении.

Он должен будет сменить Ирека Ялалова, получившего полномочия сенатора в 2018 года. Ранее он занимал пост мэра Уфы.

Голов с 2016 по 2019 годы возглавлял Корпорацию развития Башкирии. Далее несколько месяцев работал помощником руководителя администрации главы республики и был назначен заместителем главы администрации Благовещенского района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С сентября 2019 года - глава администрации этого муниципалитета. 

Теги:
Россия"Единая Россия"Башкортостан
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