3 октября, 12:27
Санкции в отношении России

В постпредстве РФ при ЕС считают, что Венгрия не станет блокировать решения ЕС по Украине

И.о. постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов считает, что то же самое ожидается и с решениями по санкциям против российской стороны

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Будапешт не будет препятствовать принятию Евросоюзом решений по помощи Украине и санкций против России. Об этом заявил и. о. постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов в эфире телеканала "Россия-24".

"Под давлением Брюсселя Украина исключила один венгерский банк из списка спонсоров войны, в ответ Венгрия дала понять, что готова разблокировать выделение €500 млн военной помощи ЕС, - сказал он. - Понятно, что теперь, скорее всего, венгры не станут блокировать принятие решений, которые требуют консенсуса, и, скорее всего, это будут решения применительно к Украине и России".

Логвинов также обратил внимание, что Еврокомиссия готова снять запрет на предоставление Венгрии помощи в размере €13 млрд. "Это ЕСовская помощь, она была заблокирована и предназначалась для выравнивания уровня жизни в странах - членах [Евросоюза] и для преодоления экономических последствий пандемии", - указал дипломат. 

Теги:
УкраинаРоссияВенгрияСанкции в отношении России
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