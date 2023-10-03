Володин прокомментировал ратификацию Римского статута в Армении

Как заявил спикер Госдумы, решение Еревана противоречит выбору народов России и Армении

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ратификация Ереваном Римского статута Международного уголовного суда противоречит выбору народов Российской Федерации и Армении, которые решили развивать отношения между двумя странами. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Ереван ратифицировал Римский статут. <…> Развитие отношений между нашими странами - это выбор наших народов: Российской Федерации и Армении. Ратификация Римского статута противоречит этому", - отметил Володин.

По его словам, решение Еревана "непродуманное" и "стратегически неверное". Оно "прежде всего создаст проблемы Армении и ее гражданам", уверен Володин. "Объяснить можно какое угодно решение и что угодно, но тем, кто принимал его, надо в первую очередь ответить: "Зачем?" - добавил Володин.

Парламент Армении ранее проголосовал за ратификацию Римского статута МУС. За это решение проголосовали 60 депутатов, против - 20. Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею", которые бойкотировали обсуждение вопроса, вернулись в зал заседаний и проголосовали против. Они отметили, что принятие документа не имеет ничего общего с интересами Армении и преследует геополитические цели.

Ранее в МИД РФ сообщили ТАСС, что ратификация Римского статута Арменией будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений. Как подчеркнули на Смоленской площади, продвигаемый армянскими представителями тезис о том, что присоединение к МУС якобы никак не скажется на российско-армянских связях, не соответствует действительности, а Ереван не учел ответные предложения Москвы по статуту.