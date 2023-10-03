В МИД РФ сообщили об оформлении почти 40 тыс. электронных виз за сентябрь

По информации консульского департамента дипведомства, показатели выросли на 30%

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия оформила почти 40 тыс. единых электронных виз (ЕЭВ) иностранцам за сентябрь, показатели выросли на 30%. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.

"За второй месяц реализации проекта единой электронной визы количество иностранцев, оценивших преимущества оформления ЕЭВ, возросло на 30%, составив в сентябре уже более 39,5 тыс. заявителей", - говорится в сообщении.

Для сравнения, по данным консульского департамента, за август было оформлено около 30 тыс. таких виз. "В рейтинге стран, где электронная виза пользуется наибольшей популярностью, лидируют Китай, Эстония, Индия, Германия и Турция", - сообщили в департаменте.

При этом ведется работа над расширением количества языковых версий специализированного сайта, на котором оформляется электронная виза. "Так, в самое ближайшее время будет обеспечена возможность выбора китайского языка", - указали в сообщении.

Россия приступила к выдаче единых электронных виз гражданам 55 иностранных государств с 1 августа этого года.