Посол РФ в Сербии назвал обвинения США в адрес СПЦ в хранении оружия предлогом для гонений

Как считает Александр Боцан-Харченко, ту же "циничную схему" использует Запад в отношении канонической Украинской православной церкви

БЕЛГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Заявления бывшего командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларка о том, что Сербская православная церковь (СПЦ) в Косове и Метохии хранила оружие на территории монастырей, являются таким же предлогом для "варварских гонений", как и в случае с Украинской православной церковью. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Злонамеренные попытки отставного американского генерала Кларка бездоказательно обвинить Сербскую православную церковь в хранении оружия на территории монастырей в крае Косово и Метохия вызывают глубокую обеспокоенность", - подчеркнул Боцан-Харченко в социальной сети X (ранее Twitter).

"Та же циничная схема применяется западниками в отношении канонической Украинской православной церкви: ложная информация выдается за "конфиденциальные разведданные", а затем используется в качестве предлога для варварских гонений на священнослужителей и прихожан", - указал российский посол.

Ранее Уэсли Кларк обвинил СПЦ в том, что в ходе инцидента на севере Косова и Метохии, в котором погибли косовский полицейский и трое сербов, оружие хранилось именно в монастыре в населенном пункте Баньска. Рашско-Призренская епархия СПЦ в этой связи выступила с осуждением высказывания американца.

Экс-глава сербского МВД, глава Агентства безопасности и информации республики Александар Вулин заявлял ранее о цинизме и лживости заявлений американского генерала. "Когда Уэсли Кларк, предводитель убийц в 1999 году, и [бывший официальный представитель альянса] Джейми Ши, создатель выражения "сопутствующий ущерб", которым объяснялась смерть десятков наших детей, начинают объяснять, что убийство сербов в ходе агрессии НАТО настолько гуманно, насколько необходимо, тогда понятно, что каждый их призыв к международному праву - цинизм и ложь", - подчеркивал он.